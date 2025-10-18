Curiosità Ilary Blasi sceglie la Costiera per una fuga romantica con Bastian Muller

E' stata avvistata in Costiera, Ilary Blasi, insieme al compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco. A Positano, la showgirl ha degustato spaghetti ai frutti di mare presso il ristorante Chez Black che ieri ha condiviso sui social uno scatto. La Costiera Amalfitana, ancora una volta, si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Ieri proprio Ilary Blasi ha fatto una gaffe su Amici». Con questa curiosità si apre la seconda puntata della venticinquesima edizione dello storico talent condotto da Maria De Filippi. Dopo il debutto della nuova stagione, tanti ragazzi hanno provato a entrare ne - facebook.com Vai su Facebook

Ilary Blasi, innamorata all’Oktoberfest, baci appassionati con Bastian Muller: mai vista così - La conduttrice, infatti, ha intrattenuto i telespettatori con lo show musicale Battiti Live, che l’ha vista in questo ruolo ... Scrive dilei.it

Ilary Blasi e Bastian Muller a Parigi - Sui profili di Ilary Blasi sono apparse nuove fotografie che non lasciano spazio a dubbi: la complicità con Bastian Muller è palpabile. Riporta gazzetta.it

Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati a Parigi: la vacanza di lusso su Instagram - Ilary Blasi e Bastian Muller si godono una vacanza d’amore a Parigi, fra gite, scatti romantici e hotel di lusso. Si legge su dilei.it