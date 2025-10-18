Curiosità Ilary Blasi sceglie la Costiera per una fuga romantica con Bastian Muller

E' stata avvistata in Costiera, Ilary Blasi, insieme al compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco. A Positano, la showgirl ha degustato spaghetti ai frutti di mare presso il ristorante Chez Black che ieri ha condiviso sui social uno scatto. La Costiera Amalfitana, ancora una volta, si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

