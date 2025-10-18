A maggio l’avvio dell’autolavaggio inclusivo denominato Fuori dalle bolle, a ottobre un nuovo frutteto. È un circolo virtuoso quello generato dalla Rsd Padre Crespi, la Residenza Socio-Sanitaria Polifunzionale di via delle Rose 11, un Centro di eccellenza per la disabilità e le malattie neurologiche. Sono state circa 120 le macchine lavate in questi mesi da persone con disabilità, formate e affiancate da educatori. Un lavoro di squadra, in cui ciascuno ha giocato la sua parte. Ma il ricavato ha innescato un nuovo progetto, grazie alle competenze di due nuovi ospiti: un ingegnere ambientale e un perito agrario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cure, progetti e natura. Nel centro Padre Crespi nasce un frutteto speciale