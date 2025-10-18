Cura del dettaglio e minimalismo L’eleganza è servita

RODO con la collezione 2026 rende omaggio al gesto artigianale, al rigore estetico e alla continua evoluzione della materia. Un racconto iniziato nel lontano 1956 e che, alla soglia del suo 70° anniversario, intreccia culture, memorie d’archivio e nuove visioni per una collezione giovane e preziosa come da tradizione. Al centro della narrazione, il midollino e il vimini, materiali iconici del brand, vengono reinterpretati attraverso l’influenza raffinata dell’artigianato, ispirando nuovi codici espressivi che fondono minimalismo e cura del dettaglio. Gli intrecci si rinnovano non solo nelle forme, ma anche nelle cromie: la palette si accende con Electric Fuchsia, Jelly Mint e Amber Haze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

