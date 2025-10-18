Cudicini | Vi racconto mio padre Fabio Ritorno in Italia? Se mi chiamasse il Milan…

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I microfoni di SportWeek, hanno avuto la possibilità di intervistare Carlo Cudicini, ex portiere del Milan e figlio della leggenda Fabio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cudicini vi racconto mio padre fabio ritorno in italia se mi chiamasse il milan8230

© Pianetamilan.it - Cudicini: “Vi racconto mio padre Fabio. Ritorno in Italia? Se mi chiamasse il Milan…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cudicini racconto mio padreCudicini: “Vi racconto mio padre Fabio. Ritorno in Italia? Se mi chiamasse il Milan…” - I microfoni di SportWeek, hanno avuto la possibilità di intervistare Carlo Cudicini, ex portiere del Milan e figlio della leggenda Fabio ... Scrive msn.com

Inchiesta ultrà, il racconto di Ferdico: «Mio padre non voleva l'omicidio di Boiocchi, l'arma è nel laghetto. Beretta era spaventato» - E l’ordine arriva da Andrea Beretta, il suo braccio destro. Come scrive milano.corriere.it

Anna Negri, 'a Venezia racconto 'Toni, mio padre'' - "Le cose che più mi mancano di mio padre sono la sua ironia e la sua capacità di analisi del mondo. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cudicini Racconto Mio Padre