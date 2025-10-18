Crozza nei panni di Sechi e Roccella | Gite ad Auschwitz? Ritrovi di terroristi bolscevichi servono solo per denigrare il fascismo

Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Mario Sechi ed Eugenia Roccella tra gite “educative” ad Auschwitz, revisionismi storici, università “trans pro-pal” e reparti di ostetricia. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crozza nei panni di Sechi e Roccella: “Gite ad Auschwitz? Ritrovi di terroristi bolscevichi, servono solo per denigrare il fascismo”

