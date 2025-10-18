Crozza nei panni di Sechi e Roccella | Gite ad Auschwitz? Ritrovi di terroristi bolscevichi servono solo per denigrare il fascismo

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Mario Sechi ed Eugenia Roccella tra gite “educative” ad Auschwitz, revisionismi storici, università “trans pro-pal” e reparti di ostetricia. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

