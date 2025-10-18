Crozza-Meloni e la sua vita da ‘miss Mondo’ | Ringrazio Donald la giuria e tutti quelli che hanno creduto in me – Video
Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Giorgia Meloni che racconta la sua “vita da Miss Mondo” della politica italiana in un mix di ruoli tra leader e icona di stile. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
