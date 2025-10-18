Crozza e l’ironia sulla manovra di Meloni | Con una mano di danno 3 euro e con l’altra ti svuotano il portafogli – Video

Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta la manovra Meloni come un mix di promesse di grandi benefici e realtà di pochi spiccioli in tasca. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crozza e l’ironia sulla manovra di Meloni: “Con una mano di danno 3 euro e con l’altra ti svuotano il portafogli” – Video

Forse "l'ironia" non è correttissimo Ad ogni modo, il tentativo simpatico di Porta a Porta è quasi apprezzabile, ma non riesco a smettere di pensare alla faccia di Crozza e Zalone quando vedranno questa cosa. - X Vai su X

“Divisi, confusi e lontani dalla gente.”Crozza-Bersani racconta con ironia le difficoltà della sinistra italiana.#Crozza #FratelliDiCrozza #Bersani - facebook.com Vai su Facebook

