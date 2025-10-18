Crossing Istanbul recensione | un viaggio nel cuore dell’amore e della comprensione

La nostra recensione di Crossing Istanbul, il drammatico film di Levan Akin che si mescola alla speranza. Protagonista Mzia Arabuli e coprotagonista Lucas Kankava. Fino a che punto si può spingere l’amore per i legami di sangue? La risposta è contenuta all’interno di Crossing Istanbul, il nuovo film di Levan Akin, presentato in apertura della sezione Panorama alla 74ª Berlinale, dove ha conquistato il secondo premio del Panorama Audience Award e il Teddy Award della giuria. Conosciuto per And Then We Danced, candidato svedese all’Oscar nel 2019, Akin costruisce una storia che si muove tra dolore e rinascita, tra i confini geografici e quelli interiori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

