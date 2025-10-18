Crollo del muro a Fegino | 200 mila euro per il ripristino
Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del muro in salita alla chiesa di Fegino. L’intervento, inserito nel Piano triennale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Una scossa sismica di magnitudo 7,4 ha colpito il sud delle Filippine, scatenando il panico tra i residenti delle zone colpite. Immediato l'allarme tsunami, rientrato poco dopo. Almeno una persona è rimasta uccisa nel crollo di un muro di cemento a Mati City
A quattro mesi dal crollo del muro ancora nessun intervento in via Ala, la denuncia del comitato Vulcania
Travolto dal crollo di un muro, morto operaio nel Cuneese - Un operaio romeno di 54 anni, residente a Torino, è stato travolto e ucciso dal crollo di un muro in un cantiere a Limone Piemonte (Cuneo).