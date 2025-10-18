Croce Rossa via ai lavori di riqualificazione della sede di Padova

Sabato 18 ottobre 2025 nella sede del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana, alla presenza del presidente dott. Giampietro Rupolo, dell’assessore comunale di Padova a Salute Prevenzione e Sicurezza Margherita Cera, dott. Paolo Rosi direttore Creu Veneto, dott. Andrea Paoli direttore Suem. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

