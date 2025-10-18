Croce Rossa via ai lavori di riqualificazione della sede di Padova

Padovaoggi.it | 18 ott 2025

Sabato 18 ottobre 2025 nella sede del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana, alla presenza del presidente dott. Giampietro Rupolo, dell’assessore comunale di Padova a Salute Prevenzione e Sicurezza Margherita Cera, dott. Paolo Rosi direttore Creu Veneto, dott. Andrea Paoli direttore Suem. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

