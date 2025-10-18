Criticità a colonna sgomberata palazzina nel quartiere Japigia di Bari | evacuate 8 famiglie
E' stato sgomberato nella serata di venerdì 17 ottobre un palazzo di 4 piani dell'Arca Puglia in via Siponto a Bari, nel quartiere Japigia. La decisione è stata presa poichè una colonna avrebbe mostrato alcune criticità di sicurezza. Sul posto giunti i vigili del fuoco che hanno evacuato 8. 🔗 Leggi su Baritoday.it
