Cristiano Ronaldo tocca quota 950 gol con una magia! L’Al-Nassr resta ‘imbattibile’ e tiene l’Al-Hilal di Inzaghi a distanza

Cristiano Ronaldo segna il 950º gol: l’Al-Nassr continua la marcia da imbattuta e tiene l’Al-Hilal di Inzaghi a distanza Cristiano Ronaldo non conosce soste. Nella sua nuova avventura in Arabia Saudita, l’ex fuoriclasse di Real Madrid, Manchester United e Juventus continua a brillare come stella dell’Al-Nassr, protagonista di un avvio di stagione impeccabile con cinque . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

