Cristiano Ronaldo è inarrestabile | una perla dell’ex Juve per toccare quota 950 gol in carriera! Il clamoroso traguardo raggiunto con l’Al-Nassr
Cristiano Ronaldo non si ferma più: raggiunti i 950 gol in carriera! Il grande traguardo raggiunto con l’Al-Nassr per l’ex Juventus. L’età è solo un numero, i record continuano a cadere. Cristiano Ronaldo, a 40 anni suonati, non smette di stupire e di trascinare il suo Al-Nassr. L’ex fuoriclasse di Real Madrid, Manchester United e Juventus è il protagonista assoluto di un avvio di stagione perfetto, con cinque vittorie in altrettante partite di Saudi Pro League. Tripletta di João Félix, ma CR7 non manca l’appuntamento. L’ultima vittima è stato l’Al-Fateh, travolto per 5-1. La copertina se l’è presa un altro portoghese, l’ex Milan Joao Felix, autore di una tripletta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il difensore del Monza è campano come la showghirl e ha quattro anni di meno: anche Raffaella oggi allo stadio con la figlia e la famiglia del nuovo partner, il quarto legato al mondo del calcio dopo Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli e Alessandro Moggi. - facebook.com Vai su Facebook
Il primo iconico SIUM di Cristiano #Ronaldo: dal 2013 al 2025 nulla è cambiato Domani #Cristiano Ronaldo scenderà in campo con l’Al #Nassr e potrebbe toccare quota 950 gol in carriera in caso di doppietta. Segui Al Nassr Al Fateh domani alle ore 20:0 - X Vai su X
Cristiano Ronaldo sempre inarrestabile: a 39 anni con il Portogallo segna il 900° gol della carriera - A 39 anni suonati il portoghese nel match di Nations League contro la Croazia ha realizzato il gol numero 900 della sua carriera. Da fanpage.it
Inarrestabile Ronaldo: con la doppietta all'Armenia supera Messi ed è a un gol dal record - Con la doppietta realizzata contro l’Armenia nelle qualificazioni al Mondiale 2026, l’attaccante ... Riporta tuttomercatoweb.com
Juventus-Spal, Cristiano Ronaldo inarrestabile: le mosse di Semplici - JUVENTUS SPAL CRISTIANO RONALDO SEMPLICI/ Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato che vedrà la Spal impegnata in casa della Juventus. Da calciomercato.it