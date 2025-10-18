Cristiano Ronaldo è inarrestabile | una perla dell’ex Juve per toccare quota 950 gol in carriera! Il clamoroso traguardo raggiunto con l’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo non si ferma più: raggiunti i 950 gol in carriera! Il grande traguardo raggiunto con l’Al-Nassr per l’ex Juventus. L’età è solo un numero, i record continuano a cadere. Cristiano Ronaldo, a 40 anni suonati, non smette di stupire e di trascinare il suo Al-Nassr. L’ex fuoriclasse di Real Madrid, Manchester United e Juventus è il protagonista assoluto di un avvio di stagione perfetto, con cinque vittorie in altrettante partite di Saudi Pro League. Tripletta di João Félix, ma CR7 non manca l’appuntamento. L’ultima vittima è stato l’Al-Fateh, travolto per 5-1. La copertina se l’è presa un altro portoghese, l’ex Milan Joao Felix, autore di una tripletta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

