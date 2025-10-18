Cristian non è figlio tuo Francesco Totti la rabbia dietro quella frase choc | lo racconta solo ora

Durante una lunga chiacchierata con il suo amico e compagno di mille battaglie Luca Toni, Francesco Totti è tornato a raccontare alcuni dei momenti più intensi e controversi della sua carriera. Insieme hanno rivissuto la magia di Berlino 2006, la vittoria del Mondiale, ma anche episodi che hanno segnato il percorso umano e sportivo dell’ex capitano giallorosso. Totti ha parlato con l’onestà che lo contraddistingue, alternando sorrisi e rimpianti, riconoscendo senza filtri i propri errori. Tra i ricordi emersi, non sono mancati quelli del celebre sputo a Christian Poulsen, definito da lui stesso “un gesto indegno”, e del calcione rifilato a Mario Balotelli, su cui ha ammesso: “Poi gli ho chiesto scusa, però gli ha detto bene che non l’ho preso bene”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it