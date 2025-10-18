Crisi Sacim la Uil | Non è il momento di dividersi Serve percorso concreto per il rilancio
“L’apertura della liquidazione giudiziale della Sacim segna un duro colpo per tutti i lavoratori e per l’intero tessuto produttivo del territorio cesenate. In questa fase serve serietà, responsabilità e soprattutto capacità di unire i lavoratori”. Così Paolo Manzelli e Fabrizio Ronconi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Crisi Sacim, la Fiom ai gruppi interessati: "Stesso personale, stessi salari e non si sposti la produzione" #Cesena - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, i sindacati: “Sacim ha tutte le potenzialità per andare avanti, ci sono gruppi interessati all’acquisto” - X Vai su X
La crisi della Sacim: "La continuità produttiva va mantenuta in città" - Lo afferma l’amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal sindaco Enzo Lattuca e dall’assessore allo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it