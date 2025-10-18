Crisi Sacim la Uil | Non è il momento di dividersi Serve percorso concreto per il rilancio

“L’apertura della liquidazione giudiziale della Sacim segna un duro colpo per tutti i lavoratori e per l’intero tessuto produttivo del territorio cesenate. In questa fase serve serietà, responsabilità e soprattutto capacità di unire i lavoratori”. Così Paolo Manzelli e Fabrizio Ronconi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it