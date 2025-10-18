crisi politica a volongo sei consiglieri si dimettono nominato il commissario

VOLONGO (Cremona) Sarà commissariato il Comune di Volongo. Sei consiglieri hanno rassegnato le dimissioni, portando di fatto allo scioglimento dell’amministrazione e aprendo le porte al commissariamento fino alle prossime elezioni. A poco più di un anno dall’insediamento dell’amministrazione, Agnese Ferrari, Anna Scaglioni, Cristian Rossi, Daniele Dellabona, l’ex sindaco Fabio Navarra e Marco Ruffini hanno scritto di vedersi "costretti a rassegnare le dimissioni, non accettando di svolgere il loro mandato elettorale nei modi e nelle forme fino ad ora subiti". In un lungo documento diffuso ieri, i sei spiegano nel dettaglio i motivi, puntando il dito contro le scelte e i modi del sindaco Giovanni Piccinini, eletto nel maggio 2024, già parte della precedente amministrazione guidata da Navarra: "Nel corso di questo periodo abbiamo tentato in ogni modo e con ogni strumento concesso dall’ordinamento normativo di far comprendere al sindaco le regole della democrazia, della condivisione e della partecipazione, la necessità di rispettare il mandato elettorale, la coerenza e la continuità con la storia di questa lista (apertamente dichiarata in fase elettorale), ma anche e soprattutto il rispetto delle persone e delle loro idee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

