"Applicazione distorta e parziale del Piano Industriale 2025-27, parte integrante dell'accordo quadro del 14 aprile scorso sottoscritto al ministero alla presenza anche delle Istituzioni locali dei territori coinvolti dall'attività industriale di Beko Italia ". La denuncia arriva dal coordinamento nazionale Fim-Fiom-Uilm-Uglm Beko Italy, con cui si evidenza che la politica intrapresa dal management di Beko in questi sei mesi "è indirizzata esclusivamente a realizzare il piano di saving attraverso le uscite dei dipendenti e la riduzione di risorse nell'organizzazione del lavoro e nell'attività di ricerca e sviluppo.

Ilrestodelcarlino.it - Crisi Beko senza fine. Volumi in calo anche nei nuovi settori chiave