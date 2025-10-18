Crisi Beko senza fine Volumi in calo anche nei nuovi settori chiave
"Applicazione distorta e parziale del Piano Industriale 2025-27, parte integrante dell’accordo quadro del 14 aprile scorso sottoscritto al ministero alla presenza anche delle Istituzioni locali dei territori coinvolti dall’attività industriale di Beko Italia ". La denuncia arriva dal coordinamento nazionale Fim-Fiom-Uilm-Uglm Beko Italy, con cui si evidenza che la politica intrapresa dal management di Beko in questi sei mesi "è indirizzata esclusivamente a realizzare il piano di saving attraverso le uscite dei dipendenti e la riduzione di risorse nell’organizzazione del lavoro e nell’attività di ricerca e sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
La prolungata interruzione sulla Via Cassia sta mettendo in crisi il tessuto produttivo locale. L’associazione sollecita Governo e Regione Toscana a intervenire con ristori economici - facebook.com Vai su Facebook
Crisi Beko senza fine. Volumi in calo anche nei nuovi settori chiave - 27, parte integrante dell’accordo quadro del 14 aprile scorso sottoscritto al ministero ... Segnala msn.com
Crisi Beko, le grandi manovre. Via alle visite ’in presenza’. Attesa una svolta a fine mese - Da lunedì il sito Beko di viale Toselli chiuderà due settimane per le ferie estive, ma, come annuncia il segretario Uilm di Siena Massimo Martini, "il presidio dei lavoratori continuerà senza sosta". Secondo lanazione.it