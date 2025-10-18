Crimini contro i migranti Anche Salvini Conte e Renzi denunciati alla Cpi
Due avvocati, Omer Shatz e Juan Branco, hanno prodotto un documento di 700 pagine per denunciare alla Corte Penale Internazionale oltre 100 leader europei oltre cento funzionari dell'Ue e degli Stati membri sono stati accusati di essere complici nella commissione di crimini contro l'umanità nei confronti dei migranti in transito lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Nell'elenco compaiono anche numerosi italiani tra i quali gli ex premier Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte, gli ex ministri degli Interni Angelino Alfano, Marco Minniti e Matteo Salvini. Ma ci sono anche l'ex cancelliere tedesco Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, gli ex ministri degli Interni di Francia e Germania, Bernard Cazeneuve e Thomas de Maizière, e l'ex vice presidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
