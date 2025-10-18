Crespo ricorda il Milan di Sacchi e Van Basten | Rimanevo incantato dai suoi gesti

L'ex calciatore del Milan, Hernan Crespo, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport: le sue parole.

#HernanCrespo ricorda la notte più amara della sua carriera: la finale di #ChampionsLeague 2005 tra #Milan e #Liverpool, da sogno a incubo in pochi minuti. «Per anni non ho voluto rivederla. Ora ho fatto pace, ma la rabbia riaffiora ancora». L’argentino - facebook.com Vai su Facebook

Hernan Crespo amarcord: la curiosa rivelazione sul Milan - Hernan Crespo, ex attaccante di fama internazionale e ora allenatore, ha condiviso la sua visione del calcio e i punti di riferimento che hanno influenzato il suo approccio alla panchina in un’intervi ... newsmondo.it scrive

Crespo: "Ancelotti come un padre. Da piccolo avevo il poster di Van Basten" - Hernan Crespo, ex calciatore, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha affrontato vari temi. Secondo milannews.it

Crespo su Maldini: “Il più forte, sia per qualità tecniche che morali” - Milan Hernán Crespo ricorda con amarezza la finale di Istanbul 2005 e rivela chi è stato il compagno più forte con cui ha giocato. Riporta msn.com