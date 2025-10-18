Crescono senza lacca | lo spot del ministero dell’Economia sui BTP Valore che fa discutere – Il video

«Tesoro con il volume ti aiuto io, per il resto non faccio miracoli». Questa è la battuta la centro della nuova campagna di comunicazione del Ministero dell’Economia e della Finanza per invitare i cittadini a investire in BTP Valore, i buoni del tesoro poliennali. Il breve video è ambientato in un salone di bellezza, in cui una cliente e il parrucchiere discutono del volume dei capelli. La scelta della campagna di comunicazione sta attirando non poche critiche, tra chi ritene che l’accostamento a un prodotto di bellezza come una lacca sia irrilevante rispetto al tema finanziario e chi invece lo considera anche discriminatorio, perché basato su stereotipi femminili. 🔗 Leggi su Open.online