«Ma cosa si intende al di là dello slogan? Per dire: nei temi c'è un titolo e poi c'è uno svolgimento. Qual è lo svolgimento? Cosa vuole dire l'educazione sessuale-affettiva obbligatoria alle scuole medie? Chi va ad insegnare chi e con quale curriculum? L'educazione di questo tipo ai ragazzi la fa il prete? Oppure l'insegnante di biologia? O un altro? Chi? Non lo sanno, talmente la superficialità di questo discorso. Non c'è risposta su questo. Quindi non so che dire». Sfodera la sua ironia Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore e saggista di fama internazionale, quando gli chiediamo una sua riflessione sul dibattito incandescente in corso scaturito dall'emendamento leghista che allarga il divieto di affrontare tematiche sessuali anche alle scuole medie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crepet silenzia la sinistra: “Chi dovrebbe parlare di sesso e come? Gli insegnanti sono pagati per altro”