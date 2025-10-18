Cremonese vs Udinese settima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre cercano quella continuità persa dopo un ottimo avvio. Cremonese vs Udinese si giocherà lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nelle ultime quattro partite i grigiorossi hanno ottenuto tre punti, frutto di altrettanti pareggi e di una sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro l’Inter. Prima di questo rallentamento, la squadra di Nicola era partita con molto bene collezionando due vittorie consecutive contro Milan e Sassuolo. I friulani, attualmente a quota 8, stanno cercando ancora quell’equibrio necessario tra fase difensiva e offensiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
