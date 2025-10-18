Cremona | sequestrate 500 piante di giacinto d' acqua specie aliena infestante

Cremona, 18 ottobre 2025 – - Cinquecento piante di Giacinto d'acqua (Eichhornia crassipes) sono state sequestrate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Cremona, in collaborazione col Nucle o Carabinieri Forestale di Crema in una azienda del Cremonese. Il sequestro arriva al termine di una mirata attività finalizzata ad accertare la coltivazione e il commercio di esemplari di Giacinto d'acqua (Eichhornia crassipes), una specie aliena invasiva di rilevanza unionale, considerata tale in tutto il territorio dell'UE, la quale risulta essere pericolosa per gli ecosistemi acquatici.

