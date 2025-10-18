Cremona carabinieri e Nucleo cinofili di Orio al Serio alla fiera Petsfestival
Cremona, 18 ottobre 2025 – Anche Leo, carabiniere a “quattro zampe” alla dodicesima edizione di Petsfestival, in corso oggi e domani presso i padiglioni di Cremonafiere. Il Labrador, appartenente ai Carabinieri cinofili di Bergamo, questa mattina è stato protagonista in Fiera. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona ha allestito uno stand informativo nell’ottica di una capillare campagna di sensibilizzazione riguardo ai fenomeni del bullismo, della violenza di genere, delle truffe agli anziani e degli stupefacenti. Il Petsfestival, con un’area espositiva di 25.000 mq e più di 200 espositori, prevede spettacoli e laboratori con la presenza di bellissimi esemplari e la proposta di un’ampia gamma di prodotti e servizi per animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
