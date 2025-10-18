Crediti retributivi nelle cooperative la Cassazione cambia le regole
Una recente sentenza della Cassazione – la 269582025- ha affrontato una questione di grande rilievo per il mondo delle cooperative: da quando decorre la prescrizione dei crediti retributivi dei soci lavoratori? In particolare, i giudici si sono domandati se il principio elaborato per i dipendenti “ordinari” – secondo cui la prescrizione decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro in mancanza di una tutela reale certa – valga anche per i soci lavoratori di cooperativa. Considerando le dimensioni del mondo cooperativo nel nostro paese, scopriamo perché la decisione della Suprema Corte è molto importante per i rapporti di lavoro del settore e che cosa cambia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
