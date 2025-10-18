Crede sia capace di ammazzarla? Sì | il referto del pronto soccorso del 2024 di Pamela Genini Ma il Codice Rosso non scattò
Quattro sì su cinque domande. Così Pamela Genini, la 29enne uccisa martedì scorso a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, a settembre 2024 rispondeva al questionario di valutazione del rischio violenze consegnato dall’ospedale di Segrate. Lì, infatti, si era rivolta la vittima dopo un ennesimo episodio di violenza, avvenuto però a Cervia, nel quale Soncin, secondo le ricostruzioni uscite in questi giorni, le aveva rotto un dito. “Crede che lui sia capace si ammazzarla? Sì. La violenza fisica è aumentata di frequenza e gravità negli ultimi 6 mesi? Sì. Ha mai usato un’arma o l’ha mai minacciata con un’arma?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pamela lo aveva detto. E nessuno l’ha ascoltata. «Crede che lui sia capace di ammazzarla?» Lei risponde sì. Per quattro volte. “Sì” anche alla violenza fisica, alle minacce con armi, alla gelosia patologica. Eppure, il Codice Rosso non scatta. Pamela Genini a - facebook.com Vai su Facebook