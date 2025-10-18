Crede sia capace di ammazzarla? Sì | il referto del pronto soccorso del 2024 di Pamela Genini Ma il Codice Rosso non scattò

Quattro sì su cinque domande. Così Pamela Genini, la 29enne uccisa martedì scorso a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, a settembre 2024 rispondeva al questionario di valutazione del rischio violenze consegnato dall’ospedale di Segrate. Lì, infatti, si era rivolta la vittima dopo un ennesimo episodio di violenza, avvenuto però a Cervia, nel quale Soncin, secondo le ricostruzioni uscite in questi giorni, le aveva rotto un dito. “Crede che lui sia capace si ammazzarla? Sì. La violenza fisica è aumentata di frequenza e gravità negli ultimi 6 mesi? Sì. Ha mai usato un’arma o l’ha mai minacciata con un’arma?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

