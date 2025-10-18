CPI respinta richiesta di Israele di presentare ricorso contro mandati di arresto a Netanyahu e Gallant | Decisione non soggetta a impugnazione

18 ott 2025

I mandati, emessi dai tre giudici che compongono la Camera Preliminare I della Corte, si riferiscono ad accuse di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come richiesto dal procuratore Karim Khan. Sia Netanyahu che Gallant saranno quindi passibili di arresto qualora si rechino in uno dei 120 P. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

