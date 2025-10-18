CPI | ‘Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri’

Imolaoggi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d’arresto e consegna” del generale libico Almasri, “non ha rispettato i propri obblighi internazionali” di cooperazione Lo ha stabilito la camera preliminare I della Corte penale internazionale, che ha tuttavia deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell’Italia all’assemblea degli Stati parte o al Consiglio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

cpi 8216italia non ha rispettato i suoi obblighi su almasri8217

© Imolaoggi.it - CPI: ‘Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri’

News recenti che potrebbero piacerti

cpi 8216italia ha rispettatoCpi: «L’Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri» - Il governo ha fino al 31 ottobre per fornire informazioni su «eventuali procedimenti interni pertinenti» e sul loro impatto sulla cooperazione con la Corte penale internazionale. Da msn.com

cpi 8216italia ha rispettatoCaso Almasri, la Cpi richiama l’Italia: “Non ha rispettato i propri obblighi” - Il governo di Giorgia Meloni dovrà fornire chiarimenti entro fine mese. Riporta newsmondo.it

cpi 8216italia ha rispettatoLa Corte Penale Internazionale: "L'Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri" - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Corte Penale Internazionale: 'L'Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri' ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cpi 8216italia Ha Rispettato