CPI | ‘Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri’

“L’Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d’arresto e consegna” del generale libico Almasri, “non ha rispettato i propri obblighi internazionali” di cooperazione Lo ha stabilito la camera preliminare I della Corte penale internazionale, che ha tuttavia deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell’Italia all’assemblea degli Stati parte o al Consiglio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - CPI: ‘Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri’

