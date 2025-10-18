Couture recensione del film con Angelina Jolie – #RoFF20

Couture, diretto da Alice Winocour, racconta una storia al femminile ambientata nel mondo della moda parigina, dove la bellezza diventa pretesto per parlare di fragilità, sogni e resistenza. Il titolo stesso suggerisce la chiave di lettura del film: secondo l’Oxford Dictionary, “couture” indica “l’arte della moda; ogni attività estetica e commerciale connessa con la moda femminile ad alto livello”. E proprio in questa definizione si inserisce la trama, in cui la moda è cornice e metafora di un racconto più profondo. Tre donne guidano la narrazione: Maxine ( Angelina Jolie ), regista americana giunta a Parigi per dirigere un corto destinato a introdurre una sfilata; Ada ( Anyier Anei ), modella sud-sudanese scelta come protagonista del film e della passerella; e Angèle ( Ella Rumpf ), make-up artist che, dietro le quinte, si prende cura delle modelle e sogna di dare voce alle loro vite attraverso le pagine di un libro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

