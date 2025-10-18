CosmoFestival a Treppo Grande Viaggio tra stelle creatività e scoperta

Treppo Grande è pronta a guardare al cielo e a trasformarsi, dal prossimo sabato 18 ottobre, in un vero e proprio punto d’incontro tra scienza, arte e immaginazione. Sarà infatti proprio il Comune del Friuli Collinare a ospitare la prima edizione del CosmoFestival, un evento innovativo dedicato alla scoperta del cosmo e pensato per coinvolgere l’intera comunità — dai più piccoli agli adulti — attraverso esperienze di edutainment che uniranno conoscenza, creatività e divertimento e realizzato dal Comune di Treppo Grande con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con partner quali Comunità Collinare del Friuli, Università degli Studi di Udine, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astronomico di Trieste, Istituto Salesiano Bearzi – Udine Science Center, e gli Istituti Comprensivi Majano e Forgaria-Buja. 🔗 Leggi su Udine20.it

