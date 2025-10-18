Così l' AI in Romagna sta già cambiando la vita a chi soffre di dolore cronico ma per una visita medica serve un anno

“La diagnosi è arrivata come una condanna, vedevo solo la morte come soluzione finale”“Quando hai una sciatalgia non ci dormi la notte, diventi matto”“Mi dicevano che ero solo stressata, poi ho scoperto di soffrire di fibromialgia”“Il dolore cronico è questa cosa tremenda che non ti abbandona mai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it