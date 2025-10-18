Così la destra al governo premia il suo blocco sociale

Cms.ilmanifesto.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di concreto poteva esserci poco e infatti c’è pochissimo. Da una manovrina di 18,7 miliardi ci si potevano aspettare solo segnali, che infatti arrivano e non permettono sorrisi a chiunque . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

cos236 la destra al governo premia il suo blocco sociale

© Cms.ilmanifesto.it - Così la destra al governo premia il suo blocco sociale

Scopri altri approfondimenti

Governo: Renzi, 'destra alza toni, noi invitiamo Piantedosi a confronto a Leopolda' - Mi colpiscono i membri del Governo che ci paragonano alle Brigate Rosse e mi ricordo quando da segretario del Pd decisi di non ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Destra Governo Premia