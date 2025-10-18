Cosa succede quando è un uomo a subire catcalling | i risultati dell'esperimento italiano
Una ricerca italiana ha provato a capire come viene percepito il catcalling da un gruppo di uomini immersi in una realtà virtuale. Una volta indossato il visore i soggetti che hanno partecipato all'esperimento si sono trovati nei panni di una donna. Prima l'avatar si prepara nella sua camera da letto e poi si muove da sola verso una fermata della metropolitana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
