Cosa succede quando è un uomo a subire catcalling | i risultati dell'esperimento italiano

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca italiana ha provato a capire come viene percepito il catcalling da un gruppo di uomini immersi in una realtà virtuale. Una volta indossato il visore i soggetti che hanno partecipato all'esperimento si sono trovati nei panni di una donna. Prima l'avatar si prepara nella sua camera da letto e poi si muove da sola verso una fermata della metropolitana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cosa Succede 232 Uomo