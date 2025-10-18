Cosa succede in una loggia durante l' iniziazione di un apprendista massone

Arezzonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’apprendista entra dentro la sala bendato, a simboleggiare la cecità di fronte alla verità, mentre le persone che gli sono intorno, disposte ai lati, sono incappucciate, in nero e coi guanti bianchi. I telefoni sono rigorosamente spenti. Il novizio si posiziona di fronte di un pavimento a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cosa Succede Loggia Durante