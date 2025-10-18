Cosa succede durante l' iniziazione di un massone in una loggia di Firenze

Firenzetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’apprendista entra dentro la sala bendato, a simboleggiare la cecità di fronte alla verità, mentre le persone che gli sono intorno, disposte ai lati, sono incappucciate, in nero e coi guanti bianchi. I telefoni sono rigorosamente spenti. Il novizio si posiziona a fronte di un pavimento a scacchi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

