Cosa significa l’esultanza di Bonny con la mano sul volto

Cosa significa l'esultanza di Bonny. Bonny alla sua prima da titolare con la maglia dell'Inter si è presentato a San Siro contro la Cremonese con una rete e 3 assist. Una prestazione maiuscola, di personalità per l'ex Parma arrivato all'Inter nella scorsa sessione di mercato per poco più di 20 milioni di euro. Poi questa sera all'Olimpico ha fatto bis e ha deciso la sfida con una rete al sesto del primo tempo. Dopo il gol la sua classica esultanza: ecco cosa significa. Cosa significa l'esultanza di Bonny. C'è una particolarità che Bonny fa quando segna ed è la sua esultanza. Al giorno d'oggi non è raro vedere calciatori che simulano una loro esultanza personale.