Cosa accadrebbe se Putin morisse? La previsione che fa tremare il mondo
La politologa russa Ekaterina Schulmann, tra le analiste più autorevoli del sistema politico moscovita e oggi in esilio, ha ipotizzato cosa potrebbe accadere in Russia nel caso di una morte improvvisa di Vladimir Putin. Una riflessione che arriva in un momento di crescente tensione, mentre la guerra in Ucraina consuma risorse e consenso e il Cremlino tenta di mostrare un’immagine di potere incrollabile. Dietro quella facciata di forza, spiega la studiosa, si nasconde però un equilibrio fragile, costruito su paura, rassegnazione e fedeltà personale. Nel suo intervento al quotidiano tedesco Welt, Schulmann afferma: “ Nonostante centinaia di migliaia di soldati caduti, il capo del Cremlino è saldamente al potere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
