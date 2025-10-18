Corvi e magia ad Halloween | Carmagnola si prepara per due giornate di festa con la parata in notturna

Torna l'appuntamento più atteso da famiglie e bambini per celebrare la notte delle streghe: “Questo è Halloween” colorerà il centro storico di Carmagnola con magia e divertimento per l'undicesima edizione. La manifestazione, divenuta un successo consolidato, si svolgerà in due giornate. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

