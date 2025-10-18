Corteo per la ex Gkn a Firenze | Siamo diecimila Scontri tra manifestanti e polizia all’aeroporto – Il video

Tensione alta oggi allaeroporto di Firenze Peretola, dove durante il corteo in solidarietà con i lavoratori ex Gkn, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Una parte dei partecipanti, alcune centinaia di persone, ha abbandonato il percorso autorizzato del corteo e ha fatto irruzione nello scalo aeroportuale, forzando un cordone di polizia e raggiungendo l’area dei banchi check-in. La polizia è intervenuta con alcune cariche per impedire ai manifestanti di accedere alla pista. Gli scontri. I manifestanti sono rimasti circa mezz’ora all’interno dell’aerostazione, occupando anche il primo piano, tra cori e urla. 🔗 Leggi su Open.online

