Corteo GKN continuano gli scontri all' aeroporto di Firenze
Continuano gli scontri tra manifestanti scesi in piazza per la GKN e polizia all'interno dell'aeroporto di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Continuano i disordini a Roma dopo la manifestazione del pomeriggio per la Palestina. Al termine del corteo prima polizia e carabinieri sono intervenuti per bloccare un gruppo di manifestanti vicino alla basilica di Santa Maria Maggiore, poi un'auto è stata dat - facebook.com Vai su Facebook
Continuano i disordini iniziati a Roma dopo il corteo pro Palestina. Gruppi di antagonisti hanno preso di mira la sede di Casapound. Lancio di oggetti incrociato tra i manifestanti in strada e i militanti da una finestra dell'edificio. - X Vai su X
Firenze, corteo Gkn occupa l’aeroporto: scontri con la polizia. Notizie in diretta - Caos e tensione durante la manifestazione alla periferia nord di Firenze. Segnala msn.com
Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video - I lavoratori hanno sfilato per denunciare "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale" [Video] ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Sabato 18 ottobre l’ex Gkn in corteo: “Il futuro irrompe, quando riapre la fabbrica? Siamo Davide contro Golia…” - Un corteo per chiedere, come si legge in nota, "una cosa apparentemente semplice: quando riapre la ex Gkn? Secondo piananotizie.it