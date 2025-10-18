Corteo Gkn a Firenze manifestanti cercano di occupare l’aeroporto Scontri con la polizia Notizie in diretta
Firenze, 18 ottobre 2025 – Caos e tensione a Firenze. Alcuni manifestanti del corteo Gkn alla periferia nord di Firenze sono entrati dentro l’aeroporto Peretola. Ci sono scontri con la polizia e i carabinieri intervenuti a presidiare. Qua sotto le notizie in diretta:. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domani - sabato 18 - a Firenze, alle 14.30, il corteo; domenica al presidio exGKN il convegno. Trovate tutte le info cliccando sul link. - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, il corteo contro il governo Meloni: la diretta video - X Vai su X
Firenze, corteo Gkn occupa l’aeroporto: scontri con la polizia. Notizie in diretta - Caos e tensione durante la manifestazione alla periferia nord di Firenze. Segnala lanazione.it
Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video - I lavoratori hanno sfilato per denunciare "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale" [Video] ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Ex Gkn, nuovo corteo a Firenze: migliaia in piazza per 'Davide contro Golia', tramvia ferma - Trenta ore di occupazione del consiglio comunale, diciassettemila voti per l’intervento pubblico, sei giorni di occupazione della torre di San Niccolò, tre documentari, uno spettacolo teatrale visto ... Come scrive 055firenze.it