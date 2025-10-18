Corte penale internazionale | ' L' Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri' Entro il 31 ottobre nuovi chiarimenti

«L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d’arresto e consegna» del generale libico Almasri, «non ha rispettato i propri obblighi internazionali» di cooperazione. Lo ha stabilito la camera preliminare I della Corte penale internazionale (Cpi), che ha tuttavia deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell’Italia all’assemblea degli Stati parte o al Consiglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corte penale internazionale: 'L'Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri'. Entro il 31 ottobre nuovi chiarimenti

Altre letture consigliate

La Corte penale internazionale spinge l'Ungheria ad arrestare il leader russo, accusato di crimini di guerra, per la deportazione e il trasferimento di bambini ucraini da aree dell'Ucraina finite sotto controllo russo - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". La Corte penale internazionale frena: "Il mandato di cattura è valido". #ANSA - X Vai su X

La Corte penale internazionale sferza l'Italia, 'non ha rispettato suoi obblighi su Almasri' - "L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d'arresto e consegna" del generale libico Almasri, "non ha rispettato i propri obblighi internazionali" di cooperazione. Secondo ansa.it

Caso Almasri, la Cpi richiama l’Italia: “Non ha rispettato i propri obblighi” - Il governo di Giorgia Meloni dovrà fornire chiarimenti entro fine mese. Riporta newsmondo.it

Caso Almasri, Corte penale internazionale: "L'Italia non ha rispettato i suoi obblighi" - "Non eseguendo correttamente la richiesta di arresto e consegna del generale libico Almasri, l'Italia non ha rispettato i propri obblighi internazionali" di cooperazione. Si legge su msn.com