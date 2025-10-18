Corte penale internazionale | ' L' Italia non ha rispettato i suoi obblighi su Almasri' Entro il 31 ottobre nuovi chiarimenti
«L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d’arresto e consegna» del generale libico Almasri, «non ha rispettato i propri obblighi internazionali» di cooperazione. Lo ha stabilito la camera preliminare I della Corte penale internazionale (Cpi), che ha tuttavia deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell’Italia all’assemblea degli Stati parte o al Consiglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
