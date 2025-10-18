Corte penale internazionale | l’Italia non ha rispettato gli obblighi di cooperazione nel caso Almasri

La decisione della Corte. La Corte penale internazionale (Cpi) ha stabilito che l'Italia non ha adempiuto correttamente ai propri obblighi internazionali di cooperazione per non aver eseguito la richiesta di arresto e consegna del generale libico Almasri. Secondo quanto comunicato dalla Camera preliminare I della Cpi, il nostro Paese "non ha rispettato i propri impegni di collaborazione" nei confronti della Corte, come previsto dallo Statuto di Roma. Rinviata la decisione sul deferimento. La Corte, tuttavia, ha deciso a maggioranza di rinviare la valutazione su un eventuale deferimento dell'Italia all'Assemblea degli Stati Parte o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

