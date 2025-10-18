Corte penale internazionale | l’Italia non ha rispettato gli obblighi di cooperazione nel caso Almasri

Dayitalianews.com | 18 ott 2025 |

La decisione della Corte. La Corte penale internazionale (Cpi) ha stabilito che l'Italia non ha adempiuto correttamente ai propri obblighi internazionali di cooperazione per non aver eseguito la richiesta di arresto e consegna del generale libico Almasri. Secondo quanto comunicato dalla Camera preliminare I della Cpi, il nostro Paese "non ha rispettato i propri impegni di collaborazione" nei confronti della Corte, come previsto dallo Statuto di Roma. Rinviata la decisione sul deferimento. La Corte, tuttavia, ha deciso a maggioranza di rinviare la valutazione su un eventuale deferimento dell'Italia all'Assemblea degli Stati Parte o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

