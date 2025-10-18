Corso di informatica di base gratuito | sold out in meno di 24h l' iniziativa dell' associazione Nuova Gioventù Balnea
Sold out raggiunto in circa 24 ore, per il corso base di Informatica gratuito proposto dall'Associazione Nuova Gioventù Balnea APS che, per motivi legati agli spazi della sede a Mercatello, è costretta a chiudere le iscrizioni avendo registrato il numero massimo di persone previsto. "Ringraziamo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
