Corso di elicottero per AstroSamantha Così gli astronauti Esa imparano ad atterrare sulla Luna
Le Alpi tedesche, con le loro creste ghiacciate, sono state usate per simulare le asperità del suolo lunare. I candidati alla missione Artemis, fra cui Cristoforetti e Parmitano, dovranno essere molto abili nell’effettuare la discesa sulla superficie del satellite. 🔗 Leggi su Repubblica.it
