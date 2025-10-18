corruzione in lavori traforo monte bianco 7 indagati

Tempo di lettura: 2 minuti Un subappalto ‘agevolato’ e un affidamento diretto di un lavoro per avere in cambio non del denaro ma un lavoro migliore. La procura di Aosta ha aperto un’indagine con sette indagati su un meccanismo corruttivo che sarebbe stato messo in piedi da un ex funzionario della Società italiana per il Traforo del Monte Bianco (Sitmb) per due opere dal valore complessivo di circa 350 mila euro. Sette gli indagati con ipotesi di reato che, a vario titolo, vanno dalla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, al riciclaggio, alla rivelazione di segreti di ufficio e a reati tributari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

