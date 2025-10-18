Corruzione a Latina Enrico Tiero ai domiciliari

Latina, 18 ottobre 2025 – Dopo l’interrogatorio preventivo di giovedì, sono scattati gli a rresti domiciliari per il consigliere regionale del Lazio di Fd’I, Enrico Tiero, indagato per presunta corruzione insieme ad altre 6 persone. Questa mattina, su disposizione della Procura di Latina, nel capoluogo pontino, militari del Comando provinciale della Guardia di finanza e il nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri, hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Latina, nei confronti del presidente della commissione Sviluppo economico del consiglio regionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it