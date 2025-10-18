Corruzione a Latina Enrico Tiero ai domiciliari
Latina, 18 ottobre 2025 – Dopo l’interrogatorio preventivo di giovedì, sono scattati gli a rresti domiciliari per il consigliere regionale del Lazio di Fd’I, Enrico Tiero, indagato per presunta corruzione insieme ad altre 6 persone. Questa mattina, su disposizione della Procura di Latina, nel capoluogo pontino, militari del Comando provinciale della Guardia di finanza e il nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri, hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Latina, nei confronti del presidente della commissione Sviluppo economico del consiglio regionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://latinaquotidiano.it/tiero-il-tribunale-di-latina-dispone-gli-arresti-domiciliari/… #Lazio #Latina #EnricoTiero #Corruzione #GuardiaDiFinanza #Carabinieri #Procura #Inchiesta #Politica #Cronaca - X Vai su X
ARRESTATO ENRICO TIERO Il giudice Giuseppe Cario ha disposto gli arresti domiciliari per Enrico Tiero. L'atto è stato notificato stamattina a casa del politico accusato di corruzione. La Procura di Latina ha dunque ottenuto gli arresti domiciliari per Enrico Tie - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero: è accusato di corruzione - Sottoposto a interrogatorio giovedì nell’ambito dell’inchiesta per corruzione della procura di Latina, si ... fanpage.it scrive
Regione Lazio, arresti domiciliari per corruzione per il consigliere Enrico Tiero di FdI - E' Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente dell'XI Commissione della Regione Lazio - Segnala iltempo.it
Corruzione a Latina, Enrico Tiero ai domiciliari - Secondo l'ipotesi accusatoria il consigliere regionale avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori ... Da ilfaroonline.it