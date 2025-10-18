Convocati Juve per la trasferta di Como | sei bianconeri out Tudor pesca dalla Next Gen La lista completa e ufficiale
Convocati Juve, le scelte del tecnico per la trasferta lariana: restano ai box i lungodegenti e Pinsoglio, aggregato un talento della seconda squadra. La sosta è finita, la Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato. Domani pomeriggio, alle ore 12:30, i bianconeri saranno di scena sul campo del Como per l’ottava giornata di Serie A, prima tappa di un trittico terribile che vedrà poi le trasferte contro Real Madrid e Lazio. Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i lariani, una lista che conferma le assenze pesanti ma che vede anche l’aggregazione di forze fresche dalla Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
