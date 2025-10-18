Convento ex Celestini a Bergamo c’è il via libera all’acquisto del Politecnico delle Arti

Ecodibergamo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA DECISIONE. Dai ministeri è arrivato il sì per la compravendita del complesso che sarà sede dei corsi. Confermati dal Mur i 9,5 milioni per la ristrutturazione. Il presidente Berta: «Entro fine anno l’atto definitivo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

convento ex celestini a bergamo c8217232 il via libera all8217acquisto del politecnico delle arti

© Ecodibergamo.it - Convento ex Celestini a Bergamo, c’è il via libera all’acquisto del Politecnico delle Arti

Approfondisci con queste news

convento ex celestini bergamoConvento ex Celestini a Bergamo, c’è il via libera all’acquisto del Politecnico delle Arti - Dai ministeri è arrivato il sì per la compravendita del complesso che sarà sede dei corsi del Politecnico delle Arti. Secondo ecodibergamo.it

Il Conservatorio di Bergamo nell'ex monastero dei Celestini: giorni cruciali per chiudere la partita. Berta: siamo fiduciosi - A tenere le dita incrociate, in queste settimane cruciali, sono (soprattutto) le suore Sacramentine che, nel risiko immobiliare legato alla cultura cittadina, sono parte in causa con la cessione del ... Si legge su bergamo.corriere.it

convento ex celestini bergamoNovi Velia: l’ex Convento dei Celestini diventa polo di creatività internazionale - L’iniziativa punta a rafforzare l’identità culturale del borgo e a offrire nuove prospettive di crescita economica e sociale all’area cilentana ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Convento Ex Celestini Bergamo