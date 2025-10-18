Convegno a Roma in memoria di Lionello Levi Sandri commissario Ue
Roma, 18 ott. (askanews) – Lionello Levi Sandri (1910-1991), giurista, magistrato, Commissario europeo, ma ancor prima protagonista della resistenza e della guerra di liberazione dal nazifascismo, e poi nelle sue cariche pubbliche nella seconda metà del XX Secolo, impegnato nella ricostruzione e della vita civile e politica del Paese e dell’Europa. I diversi capitoli del suo impegno sono stati ripercorsi durante una commemorazione giovedì 16 ottobre a Roma, presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati, organizzata dall’Associazione “Fiamme Verdi” di Brescia. Comandante partigiano delle Fiamme Verdi in Mortirolo, teatro di duri scontri, Levi Sandri fu tra i protagonisti della vita pubblica dell’Italia repubblicana ed europea: consigliere comunale a Brescia, capo di gabinetto ai ministeri del Lavoro e dei Trasporti, magistrato del Tar e del Consiglio di Stato, di cui divenne presidente, e Commissario europeo e vicepresidente della Commissione delle Comunità europee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
